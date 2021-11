Lourenço Ortigão esteve hoje, 2 de novembro, à conversa com Júlia Pinheiro, momento onde acabou por recordar Filipe Duarte, de quem era grande amigo.

"Tinha uma relação muito particular com ele que nunca tive com ninguém, nem com um irmão de sangue", começa por referi, notando a ligação forte que existia entre os dois.

"Era uma pessoa que apesar de sempre ter tido muito cuidado com a forma como geriu a sua carreira, o percurso dele era muito ligado ao cinema, ao teatro, mesmo assim falava comigo com o maior respeito possível. É difícil encontrar uma pessoa que tenha uma mente tão aberta e que respeite tanto as pessoas como o Pipo", sublinha.

"Neste meio ligado ao cinema e ao teatro vemos um bocadinho de preconceito com as pessoas que fazem televisão, que é uma coisa que o Filipe não tinha de todo. Ele via as pessoas todas por igual. Isso permitiu que tivéssemos uma ligação muito forte. Ele acreditava em mim, quando eu próprio me questionava, ele estava lá para me chamar à terra", lembra.

Recorde-se que Filipe Duarte morreu a 17 de abril de 2020 na sequência de um enfarte. Tinha 46 anos.

