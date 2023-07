Lourenço Ortigão tem vivido dias muitos especiais depois de ter sido pai pela primeira vez no dia 9 de julho, do pequeno Vicente Blue, fruto da relação com Kelly Bailey.

A sua conta no Instagram tem sido o meio usado para partilhar esta fase única com os fãs. Ainda esta segunda-feira, o ator começou a semana com uma publicação única.

Lourenço Ortigão mostrou aos seguidores um vídeo em que aparece com o bebé ao seu colo a dormir. "No colo do papá até ressona", escreveu. Veja na galeria.

