Lourenço Ortigão recorreu às stories da sua página de Instagram para lamentar a morte de Alex Apolinário, o futebolista do Alverca que caiu inanimado no relvado durante o jogo contra o União de Almeirim, no passado domingo. Tinha 24 anos.

Juntamente com uma imagem do jogador, o ator deixou uma palavra de conforto à família do mesmo.

"Um abraço forte para a família do Alex Apolinário. Não conhecia pessoalmente, mas fiquei sensibilizado e muito triste com esta notícia", escreveu.

Recorde-se que o futebolista sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o jogo e estava em coma induzido desde o passado domingo. A morte do jogador foi comunicada esta quinta-feira.

Leia Também: "Nada vai faltar à família de Alex Apolinário"