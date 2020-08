Este domingo, dia 9, Lourenço Ortigão tem motivos para festejar. O ator, conhecido pela participação nas novelas da TVI, está de parabéns pelas 31 primaveras.

Além de presente na ficção nacional, é também uma 'vedeta' das redes sociais, onde partilha frequentemente momentos simbólicos - seja em família, com a namorada, a também atriz Kelly Bailey, ou dos projetos profissionais.

Sendo um dos rostos mais acarinhados da televisão, assinalamos esta data com as melhores fotografias do artista partilhadas nas redes sociais.

