Lourenço Ortigão juntou-se a muitos outros famosos e também se declarou à amada este segunda-feira, 14 de fevereiro, dia em que se celebra o Dia dos Namorados.

"Um dia como outro qualquer. Sentir que festejamos este dia nos 365 dias do ano é só um bocadinho do quanto me fazes feliz! Mas sim, é sempre bom viver este dia para nos relembrarmos disso", começou por escrever o ator na legenda de uma fotografia em que aparece ao lado da amada, Kelly Bailey.

"Minha companheiraça, que estás sempre comigo nas aventuras, loucuras, viagens e momentos menos bons. Adoro que arrisques viver a vida no limite com ambição desmedida e o máximo respeito por nós e pelos outros. Adoro a vida que construímos juntos, sem regras senão aquelas que vamos definindo em conjunto. Adoro que sejamos cúmplices, sempre. Adorote Ké", completou.

