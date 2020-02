Aos 85 anos, Lourdes Norberto viveu uma fase delicada em que foi capa de revistas pelas piores razões. As publicações davam conta que a atriz teria sido mal-tratada pelos enteados após a morte do companheiro, Fernando Lima, e corriam especulações de que teria sido colocada fora da casa onde viva – que era do companheiro – por não ter direito a herança e por não ter pago as despesas referentes à habitação.

A viver atualmente na Casa do Artista, depois de ter deixado a casa que causou toda a polémica, Lourdes aceitou ser entrevista por Júlia Pinheiro para assim mostrar que está bem e que superou a fase delicada de que tanto se falou.

“Estou bestialmente bem. Aquilo é muito bom. Sou otimamente tratada. Não tenho absolutamente anda a dizer”, refere, ao falar sobre a Casa do Artista.

Ainda que esteja feliz com a sua nova vida, Lourdes não esconde que a mudança “foi um choque” na sua vida. “Eu vivi 37 anos naquela casa”, recorda.

Sobre a polémica, esta lamenta que grande parte das informações que circularam na imprensa não fossem verdadeiras mas garante que o assunto “está solucionado” e encerrado. “Sobre a famosa casa está encerrado o episódio”, garante.

Ainda que admitindo não saber lidar com o avançar da idade e o envelhecimento, devido ao enorme medo de morrer, a atriz portuguesa, que conta já com mais de 70 anos de carreira, manifesta vontade de voltar a trabalhar e desvenda que podem estar novos projetos a caminho.

Leia Também: Eunice Muñoz sobre morte da filha: "Tive fase muito difícil mas passou"