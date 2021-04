Lourdes Leon, filha de Madonna, revelou que Timothee Chalamet foi o seu "primeiro namorado".

A modelo de 24 anos - também conhecida como Lola -, frequentava a mesma escola que o ator de 'Call Me By Your Name', a Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, em Nova Iorque.

Ora, foi precisamente nesta fase que ambos se terão envolvido.

"Respeito-o muito. O meu primeiro namorado", afirmou durante uma entrevista à revista Vanity Fair.

Recorde-se que, atualmente, Lourdes encontra-se numa relação com Jonathan Puglia.

Importa ainda notar que a manequim foi fruto do caso que Madonna teve com o ator cubano-americano Carlos Leon.

Leia Também: Madonna revolta-se: "Os únicos criminosos que vejo agora são os polícias"