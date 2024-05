Lady Louise Windsor fez a sua primeira aparição pública de 2024. A jovem, de 20 anos, foi fotografada a desfrutar do The Royal Horse Show, no Castelo de Windsor, este sábado, 4 de maio.

A acompanharem-na estavam os pais: o príncipe Eduardo e a mulher, Sophie, duques de Edimburgo. Também o irmão mais novo da jovem, James, conde de Wessex, não faltou ao evento.

Louise foi vista a andar de bicicleta com um visual descontraído, cumprimentando depois a mãe com um sentido abraço, conforme se pode ver pelas imagens na galeria.

A última vez que a sobrinha do rei Carlos III tinha surgido em público foi no dia de Natal de 2023.

