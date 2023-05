Foi dado a conhecer o videoclipe da nova música dos D.A.M.A, 'Loucamente', em comum com os Los Romeros. Um tema que Cristina Ferreira fez questão de destacar na sua página de Instagram, tendo mostrado mais uma vez o apoio à banda composta por Kasha, Miguel Coimbra e Miguel Cristovinho.

"Eu sou suspeita porque já os vejo com os olhos do coração na amizade que nos une mas, a nova música dos D.A.M.A com os Los Romeros é um hino à energia e à felicidade. O que se viveu ontem [dia 11 de maio] no lançamento é só sinónimo da forma como levam a vida, na bondade, na verdade, na inteligência, também emocional, e criatividade", começou por escrever a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI.

"Acompanhá-los de perto e perceber todo o processo fez-me admirá-los enquanto músicos. O que acrescentam de paixão faz o resto. 'Loucamente' ouve-se vezes seguidas. Tentem não cantar com eles e dou-vos um doce. É que é impossível. Parabéns a todos os envolvidos. A minha vida é mais leve convosco. E bonita. Que venham os coliseus", rematou.

Leia Também: Cristina Ferreira divertida a ouvir música 'Preço Certo'