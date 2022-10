Cristina Ferreira adotou no último domingo, 24 de outubro, um look natalício para conduzir a gala do 'Big Brother', da TVI. A comunicadora brilhou, literalmente, com um vestido comprido, com decote acentuado que termina na cintura com um laço a fazer lembrar os presentes de Natal.

"Não tarda nada é Natal", brincou Cristina ao partilhar na rede social os detalhes do 'modelito'.

A peça usada pela comunicadora é assinalada pela marca espanhola de alta costura Isabel Sanchis e foi combinada com joias Swarovski.

Terminada a emissão em direto do 'BB', Cristina mudou de roupa e combinou umas calças largas pretas com um casco de penas... mantendo a maquilhagem e o penteado.

"Bye, bye. Sempre quis usar um batom vermelho com um casaco de penas", brincou.

Veja na galeria as imagens que mostram os dois looks.

