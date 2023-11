Rachel Zegler marcou presença na antestreia de 'The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes' no Zoo Palast, em Berlim, na Alemanha, e o look que escolheu para a ocasião não passou despercebido.

A atriz, que interpreta Lucy Gray Baird no filme, usou um vestido Alexander McQueen preto sem mangas e com uma cauda vermelha 'em chamas'. Um modelo que parecia ser uma referência à protagonista da longa-metragem, Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence. Isto porque, a dada altura, o vestido de Katniss fica em chamas.

Veja na galeria algumas imagens de Rachel Zegler no evento e o referido look.

