Ruben e Tatiana Boa Nova estiveram com o filho Lourenço no casamento de Ricardo Pereira e Joana Schreyer e escolheram um look a combinar.

A família vestiu-se em tons de bege e recebeu várias críticas por causa da escolha do visual.

Sem ficar indiferente aos comentários, Ruben Boa Nova decidiu gravar um vídeo a reagir às críticas.

"O casamento do Ricardo e da Joana foi incrível, mas o que me deixa assim um bocadinho mais pensativo são certos comentários de certas pessoas porque só estão bem a criticar", começou por dizer.

“Fui de bege e aquilo gerou um certo rebuliço porque bege, dizem os entendidos nos comentários, é a cor dos noivos… Se uma pessoa for de branco, é a cor dos noivos, se for de preto, vou para um funeral ou sou empregado de mesa, se for vermelho, vou a desafiar o touro. Também não podia levar castanho nem cor de tijolo, porque o noivo ia dessa cor", acrescentou no vídeo que publicou nas stories.

"Então, digam-me lá qual era a cor que eu devia levar a um casamento? Porque até fico um bocadinho na dúvida, já que a maior parte das cores não podia levar. Só se fosse de azul ou verde", questionou.

"Se levar um vestido comprido, vais tirar o brilho à noiva. Levas um vestido curto, parece que vais para a praia. Levas sapatilhas, parece que vais correr, levas sapatos, vais ofuscar não sei quem… Por amor de Deus! Cada qual veste-se como gosta e como quer", completou. Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Ricardo Pereira e Joana Schreyer, do 'Big Brother 2021', casaram-se