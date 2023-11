Ricardo Pereira e Joana Schreyer, ex-concorrentes do 'Big Brother 2021', casaram-se este domingo, dia 5 de novembro.

Nas stories do Instagram, o casal destacou várias imagens deste dia único que contou com a presença de vários colegas do reality show.

Entre as caras conhecidas estava também o comentador Zé Lopes, que fez questão de escrever uma mensagem sobre o casamento.

"O dia da Joana Schreyer e do Ricardo Pereira. Um dia de amor. Um dia de convívio e alegria. Foi dos casamentos mais bonitos em que estive. Fiquei muito feliz por receber o convite para estar presente no dia em que se celebra uma história que surgiu num programa de televisão onde trabalho", começou por escrever.

"Sim, nesse programa tão criticado por muitos... Reencontrei dezenas de concorrentes que, durante meses, foram alvo dos meus comentários. Tenho o maior respeito por todos eles e pelos seus familiares, assim como sinto que eles têm por mim. Ser o único comentador convidado para a festa fez-me ter a certeza que devo manter o meu trabalho tal e qual como o tenho feito", disse de seguida.

"Preparado, isento e com o máximo respeito por todos os corajosos que confiam em nós (equipa) para viverem a maior experiência das suas vidas. Com educação e bem fundamentados, podemos dizer tudo, acreditem", acrescentou.

"Obrigado, meus amores. Que festa linda! Hoje escrevam mais um capítulo de um bonito livro que quero continuar a ler. A felicidade é o título", completou.

Publicação de Zé Lopes© Instagram_zelopesss

