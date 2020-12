A competição continua, mas desta vez chega à nossa rubrica - 'Look da Semana'. A questão que se impõe é: quem é que partilhou a melhor fotografia de Natal?

Falamos de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Isto porque ambos os craques de futebol posaram para registos com as respetivas famílias no Natal.

Assim, enquanto o jogador argentino aparece com a mulher, Antonella Roccuzzo e os filhos, Thiago, Mateo e Ciro, também Cristiano Ronaldo brilha ao pé da namorada, Georgina Rodríguez e das crianças - Cristianinho, Mateo e Eva e Alana Martina.

Se fossem dois postais de Natal, qual é que escolheria?

Partilhe connosco a sua resposta nos comentários.

Leia Também: Feliz Natal! As fotografias dos famosos portugueses na consoada