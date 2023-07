Diana Monteiro, Carolina Carvalho, Madalena Aragão e Bárbara Bandeira: afinal, quem vestiu melhor no NOS Alive? As cantoras e atrizes não faltaram ao festival tendo partilhado com os seguidores das respetivas redes sociais imagens dos looks que escolheram para a ocasião.

Todos os visuais têm um ponto em comum: o facto de incluírem peças da marca Tezenis.

Se Bárbara, Madalena e Diana optaram por conjugar biquínis com calças, Carolina preferiu usar antes um vestido.

Tendo isto em conta, escolhemos as quatro personalidades para a rubrica 'Look da Semana'.

Veja os visuais na galeria e partilhe connosco o seu preferido.