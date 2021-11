Foram várias as celebridades internacionais que celebraram com pompa e circunstância o Halloween, mas Hailey Baldwin destacou-se particularmente pelo facto de se ter inspirado em Britney Spears.

Numa altura em que a princesa da pop está no centro das atenções devido à batalha judicial para recuperar o controlo dos seus bens e fortuna, a modelo decidiu homenageá-la ao recriar looks dos videoclipes de 'Oops! I did it again' e 'Baby one more time' - dois dos maiores sucessos de Britney.

O resultado das caracterizações foi destacado nas redes sociais de Hailey Baldwin e hoje são os protagonistas da rubrica Look da Semana.

Recriação do look usado no videoclipe de 'Baby one more time'© Instagram / Reprodução YouTube

Recriação do look usado no videoclipe de 'Oops! I did it again'© Instagram / Reprodução YouTube

Qual dos disfarces foi o seu favorito?

