Esta quarta-feira, dia 1 de julho, assinalou-se o aniversário de nascimento de Diana Frances Spencer, que ao subir ao altar com o príncipe Carlos se tornou numa das personalidades mais icónicas do século XX. A princesa Diana faria 59 primaveras e, 22 anos após a sua trágica morte, foram várias as homenagens que suscitou na imprensa internacional e mesmo nas redes sociais.

A propósito desta data, passamos em revista os melhores visuais de Lady Di e não falamos apenas de deslumbrantes vestidos. Também em ocasiões menos formais ou mesmo assumindo a máxima descontração deu cartas no que toca ao seu bom gosto.

Sendo um ícone de estilo intemporal, destacamos a 'princesa do povo' como a protagonista da rubrica Look da Semana.

Deixe-se inspirar com os looks na galeria e diga-nos qual o seu predilecto.

