Esta semana, no passado dia 17 de junho, Cristianinho, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo completou 10 anos de vida, data que não passou despercebida no seio da família do craque. Aliás, o jogador fez uma publicação na sua conta de Instagram a dar os parabéns ao filho, acabando por surpreender os seus fãs, uma vez que o menino surgiu com um visual diferente e ousado.

À semelhança de CR7, Cristianinho apareceu com o cabelo mais comprido e algumas tranças. Contudo, esta não foi a única vez que decidiu arriscar, pelo contrário.

Tendo isso em conta decidimos junta nesta galeria alguns dos visuais com que o filho de Ronaldo já deu nas vistas!

Ora veja!

