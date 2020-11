Sónia Araújo regressou esta semana às manhãs da RTP, mais precisamente ao programa 'Praça da Alegria' que apresenta ao lado de Jorge Gabriel.

Quase um mês depois de ter testado positivo à Covid-19, a apresentadora só conseguiu ver-se 'livre' da doença no início desta semana, com a chegada do resultado negativo do teste ao novo coronavírus.

Leia Também: As imagens do regresso de Sónia Araújo à RTP após um mês com Covid-19

Um momento especial que destacamos hoje na rubrica 'Look da Semana', onde reunimos as escolhas da apresentadora para este regresso ao pequeno ecrã.

Visuais distintos, com conjuntos compostos por saias, vestidos e calças. Veja na galeria os looks que Sónia Araújo usou na 'Praça da Alegria' e diga-nos, qual o seu preferido?

Recorde-se que depois de ter estado pela primeira vez em direto após a luta contra o novo coronavírus, a apresentadora deixou um longo desabafo no Instagram.

Leia Também: Sónia Araújo deixa mensagem após ter vencido o novo coronavírus

Por causa de ter estado em contacto com Sónia Araújo, Jorge Gabriel também esteve afastado das manhãs da RTP enquanto ficou em isolamento profilático. Período que acabou no início de novembro.

Leia Também: Look da Semana: Cristina volta à TV com visuais para todos os gostos