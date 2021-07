Ambas vestidas por Gonçalo Mello, Maria Cerqueira Gomes e Carolina Patrocínio destacaram-se com elegantes visuais de verão.

As apresentadoras surgiram recentemente com conjuntos 'acessíveis' da marca Zara, ambos com padrão floral.

No caso de Carolina Patrocínio, tratou-se de um conjunto composto por uma minissaia (de 19,95 euros) com pormenor de pregas e abertura à frente abertura, e uma blusa estampada (de 19,95 euros) a combinar.

Por sua vez, Maria Cerqueira Gomes destacou-se com um crop top estampado (de 19,95 euros) que combinou com umas calças com o mesmo padrão (de 29,95 euros).

Peças que destacamos esta sexta-feira, 23 de julho, na rubrica Look da Semana, do Fama ao Minuto.

Veja ambas as escolhas nas publicações abaixo e escolha o seu visual preferido.

Leia Também: Foto da Semana: Susto de saúde de Rogério Samora deixa famosos em alerta