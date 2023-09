A Semana da Moda de Paris, que começou na última segunda-feira, dia 25, e se prolonga até à próxima terça, dia 3 de outubro, está a reunir como é habitual inúmeras caras bem conhecidas do público, que viajaram até à capital francesa para ficarem a conhecer as propostas das marcas de Alta Costura para a próxima primavera.

Entre os visuais dos famosos, destacam-se looks elegantes e em tons neutros, com o preto a dominar as escolhas. Longe das 'extravagâncias' a que se costumam permitir em algumas premiações, a Semana da Moda pede visuais mais elegantes e discretos... e as celebridades não desiludiram.

O Fama ao Minuto reuniu na galeria 10 looks de famosos que por estes dias têm mostrado o seu lado mais deslumbrante em Paris.

