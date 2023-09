Kylie Jenner não passou, de todo, despercebida com o brilhante vestido Schiaparelli que usou para o desfile da marca na Semana da Moda de Paris, esta quinta-feira.

A jovem empresária, de 26 anos, esteve presente no evento e viu a irmã, Kendall, desfilar. A sua chegada e a saída do local foram momentos captados pelos paparazzi, tendo sido a escolha do look o que mais se destacou.

Kylie optou por um visual ao estilo de Marilyn Monroe e, segundo o Page Six, acabou por ser comparada à irmã, Kim Kardashian, que usou um vestido da icónica atriz na MeT Gala no ano passado.

"A Kylie devia ter usado aquele vestido da Marilyn Monroe na Met Gala", disse um internauta. Entre os vários comentários, acrescentaram que a celebridade estava "linda" com este vestido em 'versão' Marilyn Monroe e que ficou mais perto do estilo da icónica atriz do que a irmã, Kim Kardashian.

