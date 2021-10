Lizzo, de 33 anos, deu nas vistas com um dos visuais que usou mais recentemente. Conforme poderá ver pelas fotografias presentes na galeria, tratou-se de um vestido transparente que mostrava toda a sua silhueta.

O look foi usado na festa de aniversário de Cardi B, de quem a artista é amiga.

"É engraçado que as pessoas estejam chateadas por eu usar um vestido transparente e dançar twerk com ele", referiu a cantora num direto do Instagram.

"[Elas dizem] 'É nojento... não tens contas para pagar? Não tens bocas para alimentar incluindo a tua? Não tens uma vida? Não te apaixonas ou fazes amigos?'", refletiu.

"Porque é que estão preocupados comigo?", questionou por final, mostrando-se indiferente às críticas dos haters.

