Cláudio Ramos recebeu esta terça-feira um testemunho enviado por uma fã em relação ao seu mais recente livro - 'Eu Cláudio'. Um texto carregado de emoção, onde a sua admiradora revela que a vida da sua família mudou devido às palavras escritas pelo apresentador.

"‘Olá Cláudio, o meu filho tem 17 anos desde os 14 que sei que é homossexual. Tenho-o apoiado em tudo, mas ainda não tinha tido coragem de contar ao meu marido. Vivíamos este segredo a meias. Somos professores, vivemos num lugar pequeno onde toda a gente fala de toda a gente, sei que não devemos ligar ao que se diz, mas também sei o reflexo que tudo tem no nosso quotidiano", começa por ler-se na mensagem entretanto partilhada publicamente por Cláudio Ramos.

"'Neste fim de semana o meu filho deu-me o seu livro numa página marcada para ler. Foi o impulso para conversar com o meu marido sobre o assunto. Foi tão claro o que ali escreveu. As coisas vão demorar a normalizar mas o passo foi dado. Já não há nem medo nem segredo. Obrigado em nome dos três e esperamos vê-lo rapidamente'", completou a seguidora, que encheu de emoção a estrela da TVI.

"Se não tivesse sido por mais nada, por ‘isto’ já me tinha valido a pena escrever este livro. O meu melhor livro. O décimo. Onde estou mais Eu", reagiu o antigo apresentador de 'Big Brother 2020'.

De coração cheio, Cláudio realça que "não é a crítica literária, os escritores mega intelectuais que se acham donos do espaço nas livrarias, nem os prémios, nem que não o reconhecem como escritor", e que também não fazem parte das suas pretensões, o que o leva a colocar no papel o que lhe vai na alma sempre que escreve um livro.

"O importante é chegar às pessoas que me dão espaço. Que me permitem na sua vida. E vou chegando. Se conseguir colocar um sorriso, uma emoção, provocar um pensamento, uma energia boa, ser motor de mudança... melhor ainda. Por muita vida que tenha pela frente, nunca será suficiente para agradecer a generosidade de quem me acolhe. Obrigado", termina.

