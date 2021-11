Lisa Rinna agradeceu aos seguidores todo o apoio que a família recebeu após a filha mais velha, Delilah Belle Hamlin, ter sido hospitalizada por causa de uma overdose acidental.

"Obrigada a todos os que partilharam as suas histórias, enviando o seu amor e orações. Estamos muito gratos a todos pela ajuda e orientação", escreveu a estrela de 'The Real Housewives of Beverly Hills', de 58 anos, de acordo com o Page Six.

A mensagem foi partilhada nas stories da sua página de Instagram na quarta-feira, um dia depois de Delilah partilhar a sua história com o mundo e pedir ajudar aos seguidores.

