Harry Hamlin contou com o apoio da mulher, Lisa Rinna, e do filho Dimitri Hamlin, que tem em comum com a atriz Ursula Andress, na antestreia de 'Mayfair Witches'.

O evento decorreu em Los Angeles, na noite de quinta-feira, dia 5 de dezembro, e a família fez questão de posar junta na passadeira vermelha.

Para a ocasião, Lisa escolheu um vestido assimétrico da Balenciaga, vermelho, enquanto o marido e Dimitri optaram por clássicos blazers pretos e calças também escuras.

