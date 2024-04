Lisa Rinna esteve com as filhas, Amelia Gray e Delilah Belle, na cerimónia anual dos Fashion Los Angeles Awards, que decorreu em Beverly Hills, na Califórnia, no domingo, dia 28 de abril.

Mãe e filhas não passaram despercebidas na passadeira vermelha e posaram para várias fotografias, como pode ver na galeria.

O marido da atriz, Harry Hamlin, também não faltou ao encontro.

Leia Também: Antonio Banderas elegante na passadeira vermelha ao lado da companheira