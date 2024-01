Lionel Richie está "feliz" por estar prestes a ser novamente avô. A filha Sofia Richie Grainge vai ser mãe pela primeira vez, como anunciou recentemente.

"Estou feliz", disse o cantor à People na antestreia do documentário 'The Greatest Night in Pop', da Netflix, em Los Angeles, na segunda-feira.

"Vou mimar mais uma criança... Não sei o que é que a criança vai provocar em mim, mas espero que ela dê algum trabalho aos pais, porque todos os pai querem 'vingar-se' do que os filhos fizeram com eles", partilhou o cantor.

"Agora estou numa posição em que vou amar muito esta criança, mimá-la muito. E, em ocasiões muito especiais, devolvê-la para que os pais possam realmente criá-la", acrescentou.

Sobre a filha abraçar a maternidade, destacou: "Ela vai ser fantástica. São dois pais amorosos e acho que eles não sabem bem o que vem aí porque cada criança é diferente. Portanto, não importa que conselho eu dê, não existe um manual. Eles vão descobrir".

De recordar que o bebé que está para nascer é fruto do casamento de Sofia Richie Grainge, de 25 anos, com Elliot Grainge, de 30.

