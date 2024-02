Os Linkin Park decidiram lançar uma música inédita com a voz de Chester Bennington. Intitulada de 'Friendly Fire', esta nova música foi lançada na sexta-feira e chega antes de 'Papercuts', uma compilação preparada pelo grupo que junta os sucessos da banda. Ficará disponível no dia 12 de abril.

Como relata a People, 'Friendly Fire' é uma faixa inédita que surgiu na gravação do álbum de 2017 da banda, 'One More Light'. Na altura gravaram ainda o videoclipe, que também foi lançado esta sexta-feira e traz imagens de estúdio nunca antes vistas do vocalista.

De recordar que Chester Bennington morreu em julho de 2017. Na altura tinha 41 anos.

