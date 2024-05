Numa entrevista que deu ao The Sunday Times, Lily Allen surpreendeu ao revelar que ela e o marido controlam o telemóvel um do outro.

Segundo a atriz, esta tem um telemóvel destinado a crianças que requer o controlo parental.

"Tenho um telemóvel para crianças que se chama Pinwheel. Não tem redes sociais, nem a possibilidade de navegar na Internet, mas consegue-se ter acesso à Uber e ao Spotify", explicou.

"O meu marido é quem controla as aplicações que posso ter no meu telemóvel. Eu também controlo as dele", acrescentou.

Entretanto, a artista evidenciou as vantagens que este sistema lhe proporcionou. "O lado criativo do meu cérebro foi arruinado pelos smartphones. Penso que toda a gente sente o mesmo".

"Não conheço ninguém que consiga dizer que a sua qualidade de vida aumentou com a presença de um smartphone. Penso que nos destruiu enquanto espécies. É terrível que tenham sido criados para serem tão viciantes. Alguns de nós têm personalidades mais aditivas que outros. É diabólico", adianta.

"Somos feitos para evoluir enquanto pessoas. Como é que fazes isso se estás sempre ligado a coisas que disseste no passado? Eu disse algo há 20 anos quando era uma pessoa completamente diferente, não era casada, não tinha filhos. Claro que tinha uma visão diferente das coisas. Não me prendam a isso", completa.

Recorde-se que Allen e Harbour casaram durante a pandemia.