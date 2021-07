A atriz Liliana Santos está de regresso à TVI para integrar o elenco de nova novela, como adianta um comunicado do canal.

A artista - já com mais de 15 anos de carreira - está de volta à estação, tendo-se estreado no canal em 2004 nas séries 'Inspetor Max' e 'Morangos Com Açúcar'.

Desde esse ano, Liliana Santos deu vida a várias personagens em diferentes projetos de ficção, como a Tininha na novela 'Espírito Indomável'.

Segundo a mesma nota, a atriz e modelo, de 40 anos, vai agora interpretar um novo papel, num novo projeto de ficção do canal, e o início das gravações está marcado para setembro.

