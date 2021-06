Em casa da família de Liliana Santos viveu-se um dia muito especial este domingo, 13 de junho. O pai da atriz completou mais um ano de vida.

No Instagram, Liliana Santos não tardou em assinalar a data, tendo partilhado com os fãs uma carinhosa fotografia em que aparece junto do pai.

"Hoje é dia de festa! Parabéns ao meu querido pai! Obrigada por trazeres luz às nossas vidas! Amo-te, pai", escreveu na legenda da imagem que pode ver abaixo:

