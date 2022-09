Liliana Rodrigues Pinto, antiga participante do 'Love on Top', zangou-se com o marido durante a lua de mel, no México.

Liliana e Bruno Pinto apagaram durante a noite de quinta-feira todas as fotografias do casamento e aquelas em que apareciam juntos, partilhadas nas contas de Instagram de ambos.

O jovem chegou mesmo a referir que estaria a procurar quarto para mudar-se.

"Alguém sabe de quarto ou casa para alugar na zona do Ribatejo, para uma pessoa? (para mim)", escreveu.



© Reprodução Instagram

Liliana, por seu turno, partilhou uma reflexão através da qual mostrava estar a viver um momento delicado: "Desilusão é o preço que se paga por acreditarmos demasiado em alguém e darmos tudo, principalmente esquecermo-nos de nós e colocar-mos os outros em primeiro lugar".

© Reprodução Instagram

Nas últimas horas, o casal voltou a tornar visíveis no Instagram as fotografias do casamento e nas quais aparecem juntos. Ao que tudo indica, as pazes estão feitas e a união retomada.

