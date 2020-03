Depois de ter feito um desabafo polémico sobre a rotina com os dois filhos bebés e as tarefas domésticas em tempo de quarentena, Liliana Rodrigues voltou a usar as suas redes para uma nova partilha com os fãs mas desta vez sobre o companheiro - Daniel Gregório.

"Eu e o Dani somos o cão e o gato aqui em casa, já foi pior, mas agora na quarentena, pronto, já sabem… ele é o tipo de namorado que não faz nada sem que seja eu a dizer que é preciso fazer", começa por lamentar a influencer digital.

"No outro dia tive de o colocar a aspirar, ele acabou de aspirar e quis ir jogar. 'Lili eu tenho de me manter motivado. Isto é como uma empresa e tu tens de manter os teus funcionários motivados'. Senti-me tão mal", conta, sem conseguir conter o riso perante o episódio divertido.

"Ele não é proativo, não faz as coisas por iniciativa própria, tenho de ser eu a dizer. Basicamente, é assim que andam as coisas aqui em casa", completou Liliana, possivelmente na esperança de que ao ouvir as suas palavras Daniel acabe por mudar a sua atitude.

Recorde-se que Daniel Gregório e Liliana Filipa conheceram-se no programa 'Casa dos Segredos' e estão juntos desde então. Os dois já têm dois filhos em comum, Ariel e Santi.

