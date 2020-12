Liliana Filipa e Daniel Gregório foram pais pela segunda vez, do pequeno Santi, no dia 9 de dezembro de 2019. Uma data que a mãe 'babada' começou por recordar um dia ante, esta terça-feira, 8 de dezembro.

"No meu aniversário, grávida do Santi... Amanhã o meu filho faz um ano e eu vou recordar alguns momentos aqui", disse na legenda de uma fotografia tirada há um ano.

Já na manhã desta quarta-feira, a figura pública recordou uma sessão fotográfica que fez durante a gravidez e escreveu: "Há um ano atrás estava prestes a ter o meu menino nos braços".

Por sua vez, o pai 'babado' também destacou este dia especial no Instagram. "Hoje é o teu dia meu baby boy. Como é o Santi com um aninho? Muito doce, meigo, carinhoso, desastrado e bruto ahah... És o meu orgulho. És tu e a mana que me motivam todos os dias a ir para a luta para vos dar um futuro melhor".

Recorde-se que Liliana e Daniel são ainda pais de Ariel.

Veja na galeria algumas imagens que destacam o crescimento do pequeno Santi.

Leia Também: Filho mais novo de Liliana Filipa começa a andar antes de fazer um ano