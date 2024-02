Liliana Filipa esteve recentemente no Brasil e tem usado a sua conta no Instagram para mostrar algumas imagens da viagem.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' esteve na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, e mostrou-se encantada com o lugar, tendo partilhado um pequeno vídeo com imagens suas no local.

"Rocinha. Emocionei-me com este pôr do sol e emociono-me cada vez que me lembro", escreveu, na legenda da publicação, que pode ver abaixo.

