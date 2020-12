Em casa de Liliana Campos, as festividades natalícias começaram esta quarta-feira, 23 de janeiro, com um jantar na companhia do irmão e da sobrinha, que já não via há mais de dois meses.

A apresentadora contou que não foram abertos os presentes, essa é uma tradição da noite de hoje, mas o trio divertiu-se a recordar memórias de outros Natais.

"Hoje celebramos o nosso amor, recordando as peripécias de Natais passados, em que não havia camas para todos, mas lá nos encaixávamo-nos e era assim ao longo de 3 dias... Eu comentei que jamais voltará a ser assim, por aqueles que já partiram", lamentou na legenda de uma sequência de fotos partilhadas no Instagram.

Por outro lado, contou, a noite foi animada pela sobrinha da apresentadora, que revelou vontade de ter cinco filhos.

"E foi assim esta noite. Diferente, mas igualmente feliz", rematou.

Leia Também: A extravagante decoração de Natal na casa de Liliana Campos