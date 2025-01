Liliana Campos cometeu uma inconfidência em pleno programa 'Passadeira Vermelha' da passada quarta-feira. O painel de comentadores composto por Heitor Lourenço, Filipa Torrrinha Nunes e Hugo Mendes aderiu a uma tendência das redes sociais chamada: 'Ouvimos e não julgamos', onde a pessoa assume um pequeno segredo sem que os outros tenham direito a dizer alguma coisa contra.

"Eu tenho sempre pânico quando tenho consulta marcada com a minha médica. Ela é muito exigente. Há alturas em que me porto melhor para ir fazer as análises mas há alturas...O que eu fiz uma vez foi: imprimi as análises e tirei a folha que estava com os valores [alterados]", confidenciou Liliana.

"Eu quero tanto julgar", respondeu Hugo Mendes, provocando gargalhadas em todo o painel.

Veja aqui o momento.

Leia Também: Na neve com o marido, Liliana Campos assume: "Era mesmo isto que queria"