Liliana Almeida usou esta quarta-feira a sua conta oficial de Instagram para agradecer a onda de amor que ela e o namorado, Bruno de Carvalho, têm recebido desde que no passado sábado apresentaram, no programa 'Em Família', o novo tema de ambos -'Please Don’t Whisper'.

"[...] não posso deixar de vir aqui agradecer todo o vosso amor", declarou a cantora, que aproveitou esta mesma partilha para tornar público um esclarecimento sobre os rumores que davam conta de que estaria grávida do primeiro filho em comum com o antigo presidente do Sporting.

"P.S. - Não estou grávida, foi mesmo a forma que foi confecionado o vestido e um pouco de barriga que muito me alegro de ter, pois é sinal que sempre me alimentei bem", reagiu, deixando assim um recado a todos os que repararam e comentaram as suas curvas.

