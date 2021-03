Liliana Aguiar completou mais um ano de vida esta terça-feira, 9 de março, e decidiu vestir-se de mulher-maravilha, como fez questão de destacar na sua página de Instagram.

"O meu aniversário. Este ano foi diferente, o ano passado estava no calor e a dar grandes mergulhos nas águas marroquinas", começou por recordar.

"Hoje [9 de março] vesti-me a rigor para mostrar aos meus filhos os meus poderes. Sim, tenho muitos. Aguentar tantas crianças não é fácil, mas é enriquecedor", destacou de seguida, deixando ainda uma mensagem aos fãs.

"Não se esqueçam de ser felizes, a vida muda com muita facilidade. Está quase a chegar a LIBERDADE", rematou.

Recorde-se que Liliana Aguiar e o marido, Francisco Nunes, são pais do pequeno Santiago. A celebridade é ainda mãe de Salvador, da relação anterior com José Carlos Pereira, e de Miguel, do antigo relacionamento com Miguel Ângelo Tavares. Por sua vez, Francisco tem mais dois filhos.

