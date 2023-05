Foi logo pela manhã desta quinta-feira, dia 25 de maio, que Liliana Aguiar mostrou-se na piscina do condomínio privado onde vive apenas com um roupão e biquíni por baixo, sem toalha.

"Vim de roupão aqui para a piscina. Vivo num condomínio e acredito que se os meus vizinhos me virem assim vestida vão achar que enlouqueci de vez, mas na verdade não. Só estou a ser eu. [...] Só trouxe o roupão, o meu biquíni e vou deitar-me em cima do roupão a descansar, a aproveitar este sol", começou por dizer em jeito de desabafo.

"Mas porque é que não fazer as coisas como todas as pessoas acham que tem de ser feito, nós estamos a errar? Estou a ser eu. Hoje apetece-me estar assim, livre, sem estar preocupada com o julgamento das pessoas", acrescentou.

"Cansa-me as pessoas estarem constantemente a achar ou a viveram em função daquilo que os outros vão pensar. Estou-me a marimbar para aquilo que as pessoas acham de mim", continuou.

Antes de terminar, acabou por referir-se aos que "falam mal de si nas costas". "E o mais giro é falarem mal de mim a pessoas que são próximas, deviam ter vergonha. Nem respeito têm por essa própria pessoa. Não percam tempo, curtam. Vão dar mergulhos à piscina, refresquem a mente como eu vou fazer", disse, por fim.

Veja o vídeo da galeria.

