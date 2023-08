Liliana Aguiar dedicou uma publicação na sua página de Instagram ao filho mais novo, o pequeno Santiago, de quatro anos, fruto do casamento com Francisco Nunes.

O menino viajou recentemente até ao Dubai, para onde a família se mudou em busca de novas oportunidades profissionais, tendo protagonizado divertidas peripécias.

"Santiago. Uma criança meiga, educada, amiga. Com um ar de traquina, é um facto, mas se não fosse as saídas loucas que diz pela boca fora o nosso dia era uma chatice", escreveu Liliana.

"Fala com as pessoas no Dubai em português, como ninguém o percebe no final fiz 'ok thank you e good morning' [ok, obrigada e bom dia]", nota num tom divertido.

Recorde-se que Liliana é ainda mãe de Salvador, de seis anos, fruto do relacionamento terminado com José Carlos Pereira, e de Miguel Ângelo, de 17, que nasceu do anterior relação com Miguel Ângelo Tavares.

Leia Também: Filhos de Liliana Aguiar já estão no Dubai: "Começa uma nova jornada"