"Foi um mês cheio de emoções", foi desta forma que Liliana Aguiar começou por descrever um dos momentos mais marcantes desde que se mudou para o Dubai, nomeadamente, a chegada dos filhos ao lugar.

A figura pública partilhou a novidade com os seguidores através de uma publicação na sua página de Instagram, refletindo sobre a fase porque está a passar atualmente.

"Momentos de grande nostalgia, confesso que tinha pensado em aproveitar para não ter horários nem responsabilidades com a logística de cada um deles, mas fiquei mais cansada psicologicamente por não os ter", sublinha.

"Agora sim, começa uma nova jornada nas nossas vidas. Que Deus nos dê aquilo que tanto queremos. A mudança custa mas tenho certeza que não acontece por acaso. O propósito já começou", termina.

Salvador, de seis anos, fruto do relacionamento terminado com José Carlos Pereira, e Santiago, de quatro anos, do casamento com Francisco Nunes, surgem sorridentes na imagem. Note-se que a empresária é ainda mãe de Miguel Ângelo, de 17 anos, que nasceu do anterior relacionamento com Miguel Ângelo Tavares.