Uma semana após ter gravado um vídeo no qual afirmava ter sido humilhada, Liliana Aguiar levanta suspeitas de ter-se separado do marido - Francisco Nunes.

"Nunca me senti tão humilhada como mãe e como mulher", disse a empresária e apresentadora de televisão num vídeo revelado a 5 de janeiro, no qual aparecia deitada numa cama com os dois filhos mais novos.

Horas depois, Liliana recorreu novamente ao Instagram para anunciar que iria fazer uma "pausa" na vida pública.

Agora, especula-se que a "humilhação" de que falava possa estar relacionada com a separação do marido. Liliana Aguiar eliminou quase todas as fotografias que tinha partilhado na rede social ao lado de Francisco Nunes, pai do seu filho mais novo.

Já o empresário optou mesmo por eliminar a sua página de Instagram, que está no momento indisponível.

