Liliana Aguiar deixou fãs e amigos preocupados quando esta quinta-feira, dia 5 de janeiro, disse as seguintes frases num vídeo publicado nas redes sociais: "Estou com duas horas de sono. Nunca me senti tão humilhada como mãe e como mulher".

Um dia depois, Liliana voltou às plataformas digitais para anunciar uma "pausa". "Obrigada pelas mensagens. Vocês são maravilhosos. Isto é um... até já", pode ler-se.

A empresária não avançou com o motivo deste afastamento nem explicou o que se está a passar.

