Este fim de semana vai ser repleto de romantismo para Liliana Aguiar, que acaba de partir para uns dias a dois com o companheiro, Francisco Nunes. Uma viagem que acontece para celebrar mais um aniversário de casamento.

"Começou a minha viagem de celebração de dois anos de casamento", explicou na legenda de uma fotografia partilhada nas suas redes sociais.

Liliana e Francisco trocaram alianças a 27 de setembro de 2018 numa cerimónia na Comporta, e um mês depois deram as boas vindas ao primeiro filho em comum, Santiago.

Recorde-se que a figura pública é ainda mãe de Miguel Ângelo, fruto da relação com Miguel Ângelo Tavares, e de Salvador, do namoro com o ator José Carlos Pereira.

