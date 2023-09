Liliana Aguiar está atualmente a viver no Dubai e tem feito questão de partilhar esta nova fase com os seguidores da sua página de Instagram.

E foi precisamente nesta rede social que lhe perguntaram como é que está a ser esta mudança, depois de a celebridade ter dado espaço para que lhe colocassem questões.

"Adoro o Dubai, gosto muito de estar cá. As pessoas, a cultura, a limpeza, a organização, a segurança... Enfim... adoro", destacou Liliana Aguiar.



De recordar que a figura pública mudou-se para o país com o marido, Francisco Nunes, o filho que têm em comum, Santiago, e ainda o filho Salvador, da relação passada com José Carlos Pereira. Liliana Aguiar é ainda mãe de Miguel, da relação com Miguel Ângelo Tavares. Por sua vez, Francisco Nunes tem outros dois filhos, fruto de uma anterior relação.

