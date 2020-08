Em tempo de férias em família, Liliana Aguiar deixou-se captar durante uma animada manhã na piscina.

O retrato deste momento de descontração encontra-se agora partilhado na conta oficial de Instagram da empresária... e já a fazer enorme sucesso entre os fãs.

Liliana exibe na imagem a sua excelente forma física, posando com um fato de banho reduzido e super decotado.

"A verdadeira foto do 'caça ao like'. Quantos mereço?", questiona a celebridade na legenda do registo.

Leia Também: José Carlos Pereira em foto única... ao lado do filho e da namorada