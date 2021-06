Lili Caneças recorreu ao Instagram para recordar um look que fez "sucesso" há mais de 20 anos. Trata-se de um vestido branco do conhecido estilista João Rolo.

"Este vestido by João Rolo fez um sucesso no Baile do Azulejo em 1995… Qualquer dia voltam as festas com glamour", escreveu na legenda da imagem, mostrando-se com esperança do regresso à 'normalidade' que a pandemia da Covid-19 'roubou'.

Veja a referida peça e as reações na publicação abaixo:

