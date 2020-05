A ida de Lili Caneças ao programa de Fátima Lopes ontem, dia 12, na TVI, ficará guardada para sempre na sua memória e no seu coração, com certeza. A socialite esteve não só à conversa com a apresentadora mas também com o Padre Cruz, com quem tem uma longa relação de amizade.

"Fica por agradecimento de tudo o que fez pelo meu neto, a minha filha - agora também quando ela foi operada no hospital da CUF Descobertas - é a primeira vez que estou a falar nisto e o Padre Cruz foi lá abençoá-la", contou, ao mesmo tempo que lhe oferecia uma imagem de Nossa Senhora de Fátima que pertencia à sua mãe.

"Fica para si como prova do meu amor, do meu carinho e agradecimento", acrescentou.

Perante as palavras de carinho do sacerdote, Lili fez ainda saber: "Podia morrer agora que morria feliz, palavra de honra. E eu que gosto tanto da vida".

Veja o momento aqui.

